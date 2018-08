Artículo 06 – El rincón del pintor para la Revista MCAA

Palabras: Jerry Painter el 05/16/17

Tema/Pregunta: ¿Qué tan cerca es muy cerca?

Alguna vez alguien o algo ha invadido tu espacio personal tanto que has querido gritar “Aléjate”? Entonces, ¿que tan cerca es muy cerca?

Cuando mis hijas estaban en la preparatoria, iban a una escuela que tenia una “Regla de Seis Pulgadas”. Chicos y chicas tenían una regla de 6” de separación. Ahora, como muchos de ustedes, padres de hijas saben, ¡seis pulgadas no son suficientes!

Una distancia que puede ser crítica para un contratista de mampostería es la distancia desde la que la mampostería debe ser vista para determinar si es aceptable. Si hemos llegado al punto en que tratamos de ver la mampostería desde cierta distancia, entonces tenemos un problema. La Sección 7 del ASTM C90 se titula “Acabado y apariencia de Unidades de Mampostería de Concreto”. Párrafo 7.2 dice y cito, “Cuando se usan unidades expuestas para la construcción de muros, la cara o las caras que serán expuestas no deben mostrar grietas o imperfecciones, no permitidas en 7.1.2 y 7.1.3, u otras imperfecciones cuando se observan de una distancia de no menos de 20 pies (6.1 m) con iluminación difusa”.

Así que, ahí lo tienen amigos, la regla mágica del 20’-0”. La hemos estado usando por años para alejar a todos de la pared. Pero déjenme decirles un pequeño secreto, ASTM C90 es un estándar de fabricación y sólo debe ser usado para verificar si el CMU cumple con el estándar. El párrafo 7.1.2 y 7.1.3 establecen las tolerancias para grietas e imperfecciones. No recuerdo haber visto una distancia de visualización listada en ninguna especificación del proyecto.

¿Qué hacemos ahora? Primero, debemos entender el término “hechura.” Webster lo define como “el arte o la habilidad de un obrero” y también como “la calidad impartida a una cosa en el proceso de manufactura”. La mano de obra no es una sola cosa o elemento, sino una combinación de varios elementos. En sus especificaciones del estándar de proyecto, no encontrarás una sección de especificación de mano de obra. En la Parte 1 de la División 04 de las Especificaciones de Mampostería encontrarás una sección llamada “seguro de calidad”, la cual describe el proceso que se usará para asegurar que el equipo de diseño y el dueño estén obteniendo lo que han solicitado.

En la Parte 3 hay una sección llamada “Tolerancias de construcción”. Ésta sección da las variaciones dimensionales permitidas en la construcción de un muro de mampostería. Éstas especificaciones pueden ser compradas como paquete o desarrolladas por la firma arquitectónica. En cualquier instancia el escritor de la especificación debe seleccionar los elementos que se ajusten al proyecto. No hay que malinterpretar, un arquitecto o ingeniero puede diseñar y especificar lo que sea siempre y cuando no sea menos de lo requerido por el código de construcción. Éstas especificaciones DEBEN ser leídas antes de concursar por un proyecto, en caso de que se deban hacer cambios en el proceso o costos para acomodar los planos o las especificaciones.

¡Recuerden, no hay un estándar ASTM para mano de obra! Todo lo que pudiera ser incluido en la discusión de factores involucrados en el término “mano de obra” puede ser más de lo que puede ser puesto en un estándar de ASTM. ¡Las mismas personas que quieren ver la mampostería a brazos de distancia probablemente se quejarían de ver brochazos de Miguel Ángel en el techo de la Capilla Sixtina!

¡Amigos, la mampostería es en realidad una forma de arte! Está hecha de unidades individuales que se ponen juntas con coordinación de manos y ojos. No dejen que nadie se acerque lo suficiente para frotar sus manos o nariz en la mampostería. Háganlos retroceder y disfrutar la belleza de la mampostería como un todo y no como una sola unidad.

Entonces, se preguntan ¿cómo lo hacemos? Regresen el próximo mes y discutiremos que es lo que los albañiles y contratistas pueden hacer para determinar lo que es aceptable y lo que no.

Hasta entonces, “Levanten el nivel y nos vemos a la vuelta de la esquina”