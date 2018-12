Artículo para abril 2018 – El rincón del pintor para MCAA Magazine

Escrito por: Jerry Painter el 03-04-2018

Tema/Pregunta: Investigar filtraciones

El otro día recibí una llamada peculiar de alguien con un problema de intrusión de agua. Durante una lluvia el agua penetró … ¡Fue ahí cuando captó mi atención!, Entró directo, ¿eh?. Bien, pues he visto todo tipo de LUMBER GO THROUGH paredes de mampostería como resultado de pruebas de viento, así como de tormentas.

He visto autos que traspasan paredes de mampostería. Hasta una parada de tráileres en la I-10 que parece que un vagón de tren se desrielo y fue contra el muro de bloques. Pero nunca he visto agua penetrar directamente a el muro de CMU a menos que haya una especia de apertura involucrada.

La única forma de determinar la intrusión del agua a través del muro es llevando a cabo una evaluación visual y probablemente un examen de presión de agua en el muro en cuestión. A veces un buen vistazo al muro y los planos de construcción pueden descubrir algo demasiado obvio que puede ser pasado por alto.

Hay tres factores importantes para la intrusión del agua:

Un punto de entrada, el cual no siempre es obvio.

El camino que sigue el agua – con gravedad.

Un punto de salida.

En este caso en particular, el dueño no quiere hacer nada de investigación. A estas alturas ellos simplemente quisieran detener la penetración del agua en el área afectada con un recubrimiento a prueba de agua y no esta dispuestos a investigar la causa del problema. Naturalmente, como un súper fan de la mampostería –no estoy de acuerdo con su decisión. Yo personalmente he visto CMU´s adecuadamente instalados (pigmentados) que todavía funcionan de maravilla sin ningún escurrimiento. El uso de herramienta adecuada de juntas de mortero, y un CMU suave y de buena calidad, con la instalación adecuada, proporcionará un muy buen muro resistente al clima.

Esta estructura en particular tiene más de 10 años de antigüedad. Tiene CMUs pigmentados de cara fragmentada. No hay registro que determine si las unidades de mampostería cuentan con un recubrimiento integral a prueba de agua. Aunque pienso que yo podría averiguarlo en 3 o 4 llamadas. Cuando los CMUs son fragmentados durante su fabricación, se elimina la cara lisa y densa y se expone el agregado, lo cual aumenta la absorción de agua de la unidad. Los productores han estado incluyendo protección contra el agua integral en las unidades pigmentadas por muchos años. Cuando estas unidades están instaladas junto con el mortero que cuenta con el mismo material a prueba de agua, se crea un muy buen muro resistente al agua.

De Vuelta al problema de construcción, las fotos mostraron que había toldos anclados sobre el frente y las puertas. Resulta que el escurrimiento es adyacente al frente. Yo no soy una persona que apuesta, pero les apuesto toda la cola de lagarto que puedan comer a que definitivamente hay una ruptura en el escurridor y los selladores que le dan oportunidad al agua de juntarse y penetrar el muro. Después fluirá hacia abajo, y como todos sabemos, ¡la gravedad SIEMPRE funciona!

Así que, sin mayor investigación, el dueño simplemente dice que la mampostería está escurriendo y pregunta sobre poner algún tipo de sellador o recubrimiento en el CMU. La respuesta más simple es sí. PERO, ellos deben encontrar un contratista fiable, asegurado y garantizado para hacer el trabajo de sellado o recubrimiento.

La mampostería merece un mejor trato que ser acusada -sin pruebas de hacer el mal. Cuando es adecuadamente diseñada e instalada, la mampostería es una forma de arte muy durable, funcional, adaptable y económica.

Si usted tiene preguntas sobre cualquier Código y/o estándar, mándelas a MCAA. Haremos nuestro mejor esfuerzo para ayudarle a encontrar respuesta a sus preguntas.

Como siempre, no olviden levantar el nivel y darle la vuela a la esquina!