Tema: ¿Que puedo hacer sobre la congestión?

Palabras: Jerry Painter

Traducción: Gerardo S. Valerdi

Pregunta:

¿Qué puedo hacer sobre la congestión? La respuesta simple, tomar un antihistamínico y llamar al médico, Ahhh, ¡el otro tipo de congestión! Ese es un problema de sinusitis y de cualquier forma ¡está en tu cabeza!

La congestión en un muro hecho de bloques de concreto (CMU) genera frustración y molestia al maestro albañil, reduciendo la productividad y aumentando la posibilidad de errores causados por acciones u omisiones. Como resultado habremos desarrollado las condiciones necesarias para obtener una calidad menor a la esperada.

El término “Congestionado” se define como algo demasiado lleno o sobrepoblado. Hay varias formas en las que una pared hecha de bloques de concreto (CMU) puede sufrir de congestión. Los principales contribuyentes al desorden en las paredes de bloques de concreto (CMU) son cuestiones mecánicas, de electricidad y plomería. De los tres principales tipos de pared, los muros de mampostería son los únicos en los que se espera que las “cosas” se acomoden conforme se construye el muro. Los muros de madera y el estuco son construidos y después los MEP (Mecánicos, Electricistas y Plomeros) hacen sus instalaciones. Por otro lado, de los maestros de albañilería se espera que instalen las tuberías, cajas, conexiones, agujeros para ductos, etc. y su acumulación genera congestión.

Una de los peores casos que he visto fue una sección de un muro de bloques de concreto (CMU) de 8” por 48” de largo con filas de conductos de ¾ lado a lado. No había lugar para la malla de los bloques. Se suponía que el muro contarúa con paneles de electricidad. Lo curioso para todos, menos para el Arquitecto, fue el hecho de que se supone que la pared estaría lista en ¡2 horas! Para colmo, había una toma de luz de 4” x 4” en cada lado de la pared. Así que no había forma de que esta pared fuera un trabajo de 2 horas. Así que eventualmente se convirtió en una pared de doble cara.

Otro punto de congestión es el primer bloque de mampostería junto a la puerta. Aquí es donde generalmente se coloca el switch de luz. El bloque puede tener varilla, una caja de luz, refuerzo en las juntas y anclaje a la puerta, todo en la misma zona.

La esquina de 90 grados del tope del muro de concreto también puede congestionarse dentro de la viga de unión. Si el diseño estructural tiene varilla en la esquina y en los dos bloques adyacentes casi podría ser una barra sólida en la viga de unión. Podríamos tener dos barras en cada dirección junto con 2 esquineros sosteniendo las barras en la viga. Cuando agregamos barras de gancho para las barras verticales, se podría tener cinco y tal vez seis barras por encima del panel vertical. Si se usa un bloque de viga de poca profundidad (2 ¾ ), no es posible ampliar las varillas. ¿Que se puede hacer? Hagan su tarea y “¡DIGAN QUE NO!”

Una de las principales consideraciones de la mampostería reforzada es la solidez de la mezcla. Los espacios de mezcla sólida siempre son nuestro objetivo. Hay un par de lugares en el TMS 402/602 en los cuales podemos obtener ayuda. El TMS 402-16 Capítulo 6 es un capítulo que debemos conocer muy bien. La sección 6.1 nos da la cantidad máxima de varillas en las vigas y en los paneles verticales. El refuerzo de los paneles verticales se maximiza a un 6% del área de la mezcla. La Sección 3.2 del Capítulo 3 hace referencia a los conductos, tuberías, y espacios construidos en el muro.

Hay que recordar que los ingenieros diseñan el refuerzo y el detallista del proveedor localiza las varillas. El ingeniero MEP (Mecánico, Electricista y de Plomería) ubica las instalaciones en el muro para facilitar los trabajos. NADIE toma encuentra al maestro albañil. Seamos proactivos, hay que revisar los planos de las varillas de refuerzo y los planos de instalaciones mecánicas, eléctricas y de plomería para nuestro propio beneficio ya que nadie lo hará por nosotros. Por lo general soy de la opinión de que el ingeniero de estructuras y el ingeniero MEP no se conocen, pero hay que usar al ingeniero de estructuras a nuestro beneficio. Es pertinente escribir una Solicitud de Información (SDI) con cambios o aclaraciones y siempre “TENERLO POR ESCRITO”. Cuando “algo” además de la mezcla y los refuerzos están en un panel reforzado, hay que pedirle al ingeniero que lo quite o lo ajuste. Si de todas formas lo permite, puede ser que no sea necesario.

Otras dos formas de asegurar la solidez de la mezcla son usar una mezcla “fina”, lo cual es permitido por el código así como la vibración/consolidación que es requerida por el código. Sólo hay que recordar que cuando la congestión parezca ser un problema, hay que usar el código y al ingeniero a nuestro beneficio. Y, “¡TENERLO POR ESCRITO!” De otra forma, ¡tomarse dos pastillas y llamarme por la mañana!

Hasta el próximo mes, "¡Levanta el nivel y nos vemos!"